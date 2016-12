29.12.2016 11:53 | von: Kaspar Weist

Schäfers liefert wieder

Nach dem Brand in der Großbäckerei Schäfers in Lehrte sind die entstandenen Lieferengpässe wieder beendet.

Nach Angaben der Geschäftsführung können Bäckereien und Supermärkte in der Region heute weitestgehend mit dem gesamten Sortiment beliefert werden. Möglich gemacht werde das durch die Produktion an anderen Standorten wie Bad Fallingbostel und Porta Westfalica. Der Standort in Hannover soll den Betrieb in den kommenden Wochen wieder vollständig aufnehmen können. Dort hatte am Montagmorgen ein Großbrand zu einer Einstellung der gesamten Produktion geführt.