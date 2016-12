14.12.2016 10:20 | von: Kaspar Weist

Schäferverband spricht über Rückkehr des Wolfs

Der Förderverein der deutschen Schafhaltung will heute in Hannover über seine Situation nach der Rückkehr des Wolfs nach Deutschland.

Die Schäfer sorgen sich um ihre Schafsbestände, nachdem Wölfe in Niedersachsen in den vergangenen Monaten immer wieder Nutztiere gerissen hatten. Sie apellieren an die Politik, jetzt zu handeln: Diese soll die unkontrollierte Vermehrung von Wölfen eindämmen, um das Überleben der Schafswirtschaft zu sichern. Derzeit leben nach Schätzungen der Landesjägerschaft mehr als 80 Wölfe in Niedersachsen. Erst am Wochenende starben bei einer Wildtier-Attacke in einem Damwild-Gehege im Landkreis Uelzen 23 Tiere.