05.12.2016 10:21 | von: Björn Schönfeld

Schostok bedankt sich bei Freiwilligen

Der 5. Dezember ist der Internationale Tag des Ehrenamtes.

Aus diesem Anlass empfängt Oberbürgermeister Stefan Schostok heute Abend im Neuen Rathaus Ehrenamtliche aus den Bereichen Bildung und Soziales. Stellvertretend für alle Freiwilligen und Ehrenamtlichen in Hannover bedankt sich Schostok heute bei denen, die sich um vereinsamte Senioren kümmern, in der Nachbarschaftshilfe arbeiten, aktiv an der Integration neuer Bürger mitwirken oder sich in Schulen engagieren. Der Internationale Tag des Ehrenamtes wurde 1985 von der UN beschlossen und 1986 zum ersten Mal begangen. Er ersetzte in Deutschland den Tag des Ehrenamtes, der vorher am 2. Dezember gefeiert wurde.