20.12.2016 08:46 | von: Björn Schönfeld

Schostok drückt sein Mitgefühl für die Opfer von Berlin aus

Nach dem tragischen Ereignis in Berlin, wo am Montagabend ein LKW mehrere Menschen auf einem Weihnachtsmarkt überfahren hat, meldet sich die Stadt Hannover zu Wort.

In einer ersten Stellungnahme drückt Oberbürgermeister Schostok seine Betroffenheit aus. "Unser Mitgefühl ist nach dem schrecklichen Ereignis in Berlin bei den Opfern und ihren Angehörigen", sagte Schostok. In Hannover bestünde derzeit keine konkrete Gefahr für den Weihnachtsmarkt, heißt es von der Polizei. Stadt und Polizei wollen die Situation in Hannover am Vormittag erneut bewerten. Die Evangelische Kirche Deutschlands in Hannover spricht von einer "feigen Gewalttat".