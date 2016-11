30.11.2016 14:48 | von: Kristin Beith

SEK-Einsatz in Barsinghausen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Sondereinsatzkommando hat am Dienstagnachmittag einen Mann aus Schulenberg festgenommen. Das teilte die Polizei Goslar heute mit.

Der 34-jährige Mann war am Sonntagnachmittag in ein Taxi am Kronenplatz in Clausthal-Zellerfeld gestiegen. Er bedrohte die Taxifahrerin mit einem Revolver und verlangte unter vorgehaltener Waffe, ihn nach Hannover zu fahren. Nachdem der Täter das Taxi am Hauptbahnhof verlassen hatte, alarmierte die unverletzte Fahrerin die Polizei. In der Nacht zu Montag bedrohte der Mann eine weitere Person – dieses Mal in Barsinghausen. Die Polizei konnte die Identität des Mannes ermitteln und nahm ihn schließlich mit Hilfe des SEK in der Wohnung seiner Mutter in Barsinghausen fest. Der 34-Jährige hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.