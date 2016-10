17.10.2016 11:06 | von: Christian Herde

Semester Start in Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute starten zahlreiche neue Erstsemester in Hannover ins Studentenleben. Die Leibniz Universität begrüßt alle neuen Studierenden mit dem traditionellen Empfang im Lichthof des Welfenschlosses.

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende der Geistes-, Gesellschafts- und Naturwissenschaften. An Infoständen können sich die neuen Erstsemester über Möglichkeiten zum Engagement neben dem Studium informieren. Anschließend findet ein Bühnenprogramm statt. Auch morgen bietet sich allen neuen Studenten unter dem Motto „Fragezeiten“ die Möglichkeit, die Uni zu erkunden. Vielen Erstsemestern fehlt es jedoch noch an Wohnraum – der Wohnungsmarkt ist auch in diesem Jahr begrenzt. Wartelisten für einen Platz in den Wohnheimen des Studentenwerks sind lang.