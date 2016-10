14.10.2016 14:05 | von: Theo Wurth

Sport am Wochenende

In der Eishockey Oberliga Nord wollen die Hannover Scorpions am Abend den Anschluss zum Tabellenmittelfeld schaffen. Im Kellerduell der 4. Spielwoche empfangen die Scorpions FASS Berlin.

Anpfiff in der Eishalle Langenhagen ist um 19:30 Uhr, wenn die Vorletzten Scorpions das Tabellenschlusslicht empfangen. Eine halbe Stunde später sind auch die Hannover Indians an der Reihe: Derzeit auf Rang 7 gastieren sie beim Oberliga- Tabellenführer, den Saale Bulls Halle. Und noch mehr Sport wartet am Wochenende hier in der Region: In der 2. Fußball Bundesliga ist Hannover 96 am Sonntag ab 13:30 Uhr bei Union Berlin zu Gast. In der Oberliga erwartet Arminia Hannover das Team vom TB Uphusen, am Sonntag ab 15 Uhr. Und auch Handball Bundesliga wird natürlich gespielt: Die Recken empfangen auch am Sonntag ab 17:15 Uhr GWD Minden.