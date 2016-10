24.10.2016 09:38 | von: Kristin Beith

Stadt Hannover Preis wird verliehen

Die Landeshauptstadt Hannover veranstaltet am Montag ihren traditionellen Wirtschaftsempfang. Auf dem Empfang übergibt Oberbürgermeister Schostok den "Stadt Hannover Preis – Frauen machen Standort". Der Stadt Hannover Preis ehrt Geschäftsführerinnen, Unternehmerinnen, Selbständige oder Freiberuflerinnen in Führungspositionen, die seit mindestens drei Jahren in einem hannoverschen Unternehmen arbeiten und sich erfolgreich am Markt behaupten konnten. Wem Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette den Preis in diesem Jahr überreicht, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. Der mit 10.000 Euro dotierte Stadt Hannover Preis wird bereits zum 15. Mal verliehen.