28.10.2016 09:39 | von: Kristin Beith

Stadt Seelze sucht Wohnungen für Großtagespflegestellen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach wie vor ist die Nachfrage nach Kita- und Krippenplätzen in Seelze groß. Deshalb sucht die Stadt jetzt nach zwei Wohnungen für neue Tagespflegestellen.

Bis zu zwanzig Kinder zusätzlich will die Stadt so unterbringen. Dementsprechend großzügig müssten auch die beiden Wohnungen zugeschnitten sein. Ein Raum mit mindestens 30qm Fläche und ein weiterer mit mindestens 15qm müssten in den Wohnungen vorhanden sein – zusätzlich natürlich Küche und Sanitäranlagen sowie ein mindestens 150qm großes Außengelände. Idealerweise sollten die Wohnungen in Harenberg, Lohnde, Seelze oder Velber liegen, gesucht werde aber überall, heißt es seitens der Stadt. In den neuen Großtagespflegestellen will die Stadt Seelze je zwei Erzieher, Sozialassistenten oder Tagespflegekräfte einsetzen.