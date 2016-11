02.11.2016 09:19 | von: Kaspar Weist

Stadt will Museums-Card einführen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Besuch von hannoverschen Museen soll in Zukunft einfacher und günstiger werden.

Dafür will die Stadt eine Museums-Card einrichten, die zum Eintritt in gleich 8 Ausstellungshäuser berechtigt. Wie die HAZ berichtet, soll die Eintrittskarte ab dem 1. Dezember erhältlich sein. Für 60 Euro können Besitzer dann ein Jahr lang 8 städtische Museen besichtigen, darunter auch das Sprengel-Museum und das Wilhelm-Busch-Museum. Mit der neuen Museumscard will die Stadt das Kulturangebot in Hannover attraktiver gestalten. In einem Ranking, das das Kulturleben von Städten vergleicht, steht Hannover lediglich auf Platz 14.