28.11.2016 13:10 | von: Bettina Kühling

Stiftung "Familie in Not" verpackt rund 1.000 Spiele

Kategorie aktuelle Nachrichten

Tatkräftige Unterstützung gibt es dabei von der Sozialministerin Cornelia Rundt.

Um Kindern aus einkommensschwachen Familien eine Freude zu bereiten, führt die Stiftung "Familie in Not" auch in diesem Jahr wieder eine entsprechende Aktion durch. Zahlreiche Spieleverlage haben rund 1.000 Spiele gestiftet, die an sozial schwache Familien weitergegeben werden. Die Sozialministerin ist die Vorsitzende der Stiftung und wird auch in diesem Jahr in der Jugendwerkstatt SINA die Spiele weihnachtlich verpacken. In Deutschland stammt rund jedes fünfte Kind aus einer einkommensschwachen Familie.