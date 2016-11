25.11.2016 15:25 | von: Björn Schönfeld

Streit um Bushaltestellen in Barsinghausen

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Barsinghausen geht die Diskussion um die Pläne für Bushaltestellen weiter. Wie die Calenberger Zeitung berichtet, wird eine entscheidung über den Ausbau der südlichen Bahnhofstraße erst in der Ratssitzung am 6. Dezember fallen.

Das betrifft dann auch die Anordnung der Bushaltestellen im Bereich Kaiserhof. Die Barsinghäuser Verwaltung plädiere weiterhin dafür, die Bushaltestelle in der Osterstraße aufzugeben und den Busverkehr an der gegenüberliegenden Haltestelle Kaiserhof zu konzentrieren. Gegen den Vorschlag würden sich die Anlieger aus dem Haus hinter der östlichen Haltestelle am Kaiserhof vehement wehren, heißt es weiter. Sie befürchteten Staus hinter den Bussen und Belästigung durch Abgase. Ihr Gegenvorschlag: Eine zusätzliche Haltestelle in der Deisterstraße.