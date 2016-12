19.12.2016 12:19 | von: Cord Dunkmann / Bettina Kühling

Studentenschaft Hannover - AStA - fordert Urheberrechts-Reform

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hintergrund ist, dass ab dem 1.1.2017 viele digitale Dokumente wegen „Rechtsunsicherheiten“ nicht länger zur Verfügung gestellt werden können. Bereits am 19. Oktober informierte die Leibniz Universität ihre Studenten darüber.

Diese Nachricht löste bei den Studenten einige Verwirrungen aus. Unklar ist nämlich immer noch, ob und wie Texte in Zukunft für Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt werden könnten, so die Studentische Senatorin Katrin Kogel. Die eigentliche Problematik ist in einem neuen Abrechnungsvertrag zwischen der Uni und der Verwertungsgesellschaft Wort zu sehen. Sie sieht in Zukunft statt einer pauschalen eine individuelle Abrechnung für die Nutzung dikitaler Kopien vor. Eine Lösung die laut AStA und Universität nicht umsetzbar sei. Die Rechtslage sei Ursache des Problems und somit die Politik gefordert, erklärt Kogel, und schliesst sich damit anderen Studierendenvertretungen an. Diese hatten sich bereits in einem offenen Brief geäußert.