10.11.2016 15:59 | von: Ben Kendal

Studie zur Bürgerzufriedenheit

Die Stadt Hannover hat erstmals eine Studie zur Bürgerzufriedenheit in den einzelnen Stadtteilen veröffentlicht. Das berichtet die HAZ.

Ergebnissen zufolge lebt der Großteil der Hannoveraner gerne in der Landeshauptstadt. Die Zufriedenheit der Bewohner fällt je nach Stadtteil aber sehr unterschiedlich aus. Der Wohlfühlfaktor sei im Stadtteil Waldhausen am größten. Eher unzufrieden seien die Bewohner im Zooviertel oder in Stöcken. Am sichersten fühlten sich die Bewohner in der Südstadt, eher unsicher dagegen in Mühlenberg und Vahrenheide. Im Stadtteil Mitte klagten viele Bewohner über Lärmbelästigung, in den Lindener-Stadtteilen und der Nordstadt würden vor allem verschmutze Straßen bemängelt.