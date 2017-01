03.01.2017 14:56 | von: Theo Wurth

Tierwohlstrategien von Agrarminister Meyer

Kategorie aktuelle Nachrichten

Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) will sich für eine bessere Tierhaltung einsetzen.

Landwirtschaftsminister Meyer will sich für eine bessere Tierhaltung einsetzen. Als neuer Vorsitzender der Agrarministerkonferenz hat er am Dienstag in Hannover seine Pläne vorgestellt. Demnach will Meyer unter anderem eine Tierwohl-Etikettierung auf Fleischprodukten durchsetzen. Dadurch sollen Verbraucher informiert werden, unter welchen Bedingungen Nutztiere gehalten wurden. Außerdem soll das Töten frisch geschlüpfter männlicher Küken beendet werden. Diese Küken gelten in der Eierproduktion als wertlos, weshalb allein in Niedersachsen jährlich rund 27 Millionen Küken vergast werden. Mit seiner nationalen Tierwohlstrategie will Minister Meyer zusammen mit dem Gremium eine Vereinbarung erzielen, wie die Tierhaltung in 20 bis 30 Jahren aussehen soll.