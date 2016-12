07.12.2016 13:46 | von: Theo Wurth

Treppenhausstecherei: Verdächtiger stellt sich

Der Tatverdächtige, der am Abend einen Mann in Vahrenwald lebensgefährlich verletzte, hat sich noch in der Nacht der Polizei gestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge war gestern zwischen zwei Männern in einem Treppenhauskeller Streit ausgebrochen. Der Grund ist bisher unklar. In der Folge des Streits stach einer der Männer dem anderen mit einem Messer in den Oberkörper. Das Opfer musste noch in der Nacht notoperiert werden und schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Der Verdächtige war nach der Tat zunächst geflüchtet. Einige Stunden später meldete er sich bei bei einer Polizeistelle in Bonn.