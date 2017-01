10.01.2017 10:30 | von: Björn Schönfeld

TSV Havelse gewinnt Volkswagen Automobile Cup

Der TSV Havelse hat den Volkswagen Automobile Cup 2017 gewonnen.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten der OSV Hannover und der TuS Garbsen mit starken Leistungen. Bereits am Samstag startete das Qualifikationsturnier in der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel. Hierbei setzten sich Türkayspor Garbsen und der Mühlenberger SV durch und sicherten sich somit die Teilnahme am Finaltag. Die Mühlenberger avancierten hier zum Überraschungsteam und belegten am Ende gar den vierten Rang.