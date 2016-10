20.10.2016 06:48 | von: Michael Liedtke

Umweltdezernent lobt Uetze

Der Umweltdezernent der Region Hannover Axel Priebs hat jetzt im Rahmen der Regionalen Klimaschutztour die Gemeinde Uetze besucht.

Sie handle in mehreren Bereichen vorbildlich, so Priebs. Eine wichtige Rolle in der umweltfreundlichen Entwicklung spielt der geplante Windpark Uetze Nord. Die Gemeindebetriebe wollen auch eines der sechs Windräder selbst betreiben. Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr erfolgen. Indes laufen in Uetze auch energetische Sanierungsmaßnahmen: Das Dach der Ballspielhalle Hänigsen hat eine neue Dämmung erhalten - der Wärmeverbrauch wurde dadurch beinahe halbiert. Zudem wird im öffentlichen Bereich vielfach auf LED-Technik gesetzt. Etwa die neue Straßenbeleuchtung in Uetze hat dadurch eine durchschnittliche Ersparnis von 86%. Umweltdezernent Priebs lobte die Gemeinde: Sie leiste einen guten Beitrag zu dem Ziel der Region Hannover, die Energieversorgung bis 2050 komplett durch erneuerbare Energien zu erreichen.