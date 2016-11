10.11.2016 09:35 | von: Lisa Lechner

Umweltzentrum Hannover zieht Bilanz über vegetarisches Projekt

Das Projekt "aromaTisch vegetarisch - bunt.bio.lecker" läuft jetzt seit 3 Jahren.

Das Umweltzentrum Hannover zieht daher heute bei einer Tagung Bilanz. Ziel war es, den Menschen in der Region mit rund 65 Aktionstagen und 100 Info-Veranstaltungen die Vielfalt der vegetarischen Küche näher zu bringen. In Betriebskantinen in Hannover und dem Umland wurden damit über 13.000 Tischgäste erreicht. Laut des Umweltzentrums hätten vor allem auch die Küchenteams neue Impulse und Ideen für eine nachhaltigere und gesündere Ernährung bekommen. Ein weiterer Erfolg sei das Einsparen von über 300 Tonnen CO2 durch die Verwendung von Nahrungsmitteln aus umweltverträglicheren Quellen. Auch in der Seniorenbetreuung, der Gastronomie, sowie in Kitas und Berufsbildenden Schulen wurden in den vergangenen 3 Jahren Aktionen gestartet. Das Umweltzentrum kooperiert bei dem Projekt unter anderem mit der Stadt und der Region Hannover.