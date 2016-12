12.12.2016 10:26 | von: Björn Schönfeld

Unterschätzte Gefahr von rechts

Die Zahl rechter Straftaten in der Region Hannover steigt an.

Die Grüne Landtagsfraktion hat in einer kleinen Anfrage die Anzahl rechter Straftaten in Niedersachsen im 3. Quartal 2016 erfragt. Aus der Antwort geht hervor, dass von Juli bis September 73 rechte Straftaten in der Region Hannover verübt worden sind. Darunter befinden sich 5 Gewalttaten. Im Jahr 2015 waren in den ersten drei Quartalen 218 Straftaten mit rechtem Hintergrund begangen worden. In diesem Jahr waren es im selben Zeitraum 226 Taten. Die Grünen rufen zu Zivilcourage auf. Nur eine starke Zivilgesellschaft könne sich rechten Meinungen und Aktivitäten entgegenstellen.