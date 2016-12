22.12.2016 06:42 | von: Kristin Dunkmann

Viele Weihnachtsmärkte öffnen heute zum letzten Mal in diesem Jahr

Viele Weihnachtsmärkte in der Stadt Hannover öffnen heute zum letzten Mal in diesem Jahr.

Lediglich der Weihnachtsmarkt vor dem Hauptbahnhof, die Weihnachtspyramide und drei weitere in der Region Hannover bleiben länger bestehen. Der Weihnachtsmarkt am Thie in Barsinghausen bleibt noch bis einschließlich ersten Weihnachtsfeiertag geöffnet, die Weihnachtsmärkte in Burgdorf und Wunstorf sogar noch länger. In den letzten Tagen haben Stadt und Polizei Hannover die Sicherheit auf den hannoverschen Weihnachtsmärkten verstärkt. Grund war der Anschlag von Berlin, bei dem mehrere Menschen am Montag getötet und verletzt wurden. Gestern Abend fand in Hannovers Marktkirche ein Gedenk- und Friedensgebet für die Opfer statt – als Zeichen der Verbundenheit.