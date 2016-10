14.10.2016 16:05 | von: Kristin Beith

Vollsperrungen auf A2 und A7

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die A2 und die A7 werden am Wochenende im Bereich des Autobahnkreuzes Hannover-Ost vollgesperrt. Denn im Städtedreieck Hannover – Braunschweig – Salzgitter wird der Aufbau der Netzbeeinflussungsanlage fortgesetzt.

Mit der neuen Anlage will das Land Niedersachsen die Sicherheit auf der viel befahrenen A2 erhöhen. Insgesamt werden dafür zehn digitale Hinweisschilder an fünf verschiedenen Standorten an der A2 installiert – unter anderem auch in der Region Hannover. Heute Nacht betroffen ist die A7 Richtung Kassel vor dem Kreuz Hannover-Ost. Ab 20 Uhr bis morgen früh 6 Uhr wird die A7 in diesem Bereich vollgesperrt. Eine weitere Vollsperrung gibt es am am Sonntag ab 20 Uhr bis zum folgenden Morgen 6 Uhr auf der A2 in Richtung Berlin ebenfalls vor dem Kreuz Hannover-Ost.