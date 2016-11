18.11.2016 14:42 | von: Wiebke Dierks

VW baut tausende Arbeitsplätze ab

Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden Jahren mehrere tausend Stellen streichen.

Laut Medienberichten werden allein in Deutschland 23 000 Arbeitsplätze wegfallen.

Der Großteil der Arbeitsplätze werde voraussichtlich in Niedersachsen abgebaut werden. Damit sind auch die 14 000 VW-Mitarbeiter am Standort in Stöcken betroffen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil begrüßt die Einigung des VW-Vorstands und des Betriebsrats auf den Zukunftspakt. Er bedauere den damit einhergehenden Stellenabbau, erkenne aber auch dessen Notwendigkeit an. Die Landesregierung werde den Prozess aktiv und engagiert unterstützen, so Weil.