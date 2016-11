22.11.2016 09:48 | von: Björn Schönfeld

Warten im Trockenen

In Burgdorf soll heute ein neues Buswartehäuschen aufgestellt werden.

Wie der Anzeiger Burgdorf berichtet, wurde am Montag bereits das Fundament für das Wartehäuschen an der Oberen Marktstraße gelegt. Weitere Buswartehäuschen wolle die Stadt noch in dieser Woche an der Langeoogstraße und am Kreisel an der Weserstraße errichten. Die Gesamtkosten beliefen sich dabei auf knapp 36.000 Euro. 75% davon trage die Landesnahverkehrsgesellschaft, den Rest die Region Hannover und die Stadt Burgdorf zu gleichen Teilen.