23.11.2016 10:50 | von: Theo Wurth

Weihnachtsmärkte öffnen ihre Tore

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Stadtgebiet nehmen heute die Weihnachtsmärkte ihren Betrieb auf. Ab 16 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Schostok den Weihnachtsmarkt an der Marktkirche.

In der Altstadt wird nachher symbolisch der Startschuss für 30 Tage Budenzauber gegeben. Allein dort laden dann ab morgen 196 Stände zum Verweilen ein. Auch der Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof und auf der Lister Meile eröffnen bereits heute. Stadt und Polizei empfehlen, wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens Bus und Bahn in die Innenstadt zu nutzen. Und auch das Umland bietet wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte in der Region Hannover, etwa in Barsinghausen oder Burgdorf. Hier eröffnen die Märkte allerdings überwiegend etwas später und nicht ganz so häufig. Alle Infos gibt’s im Netz.