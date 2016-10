19.10.2016 14:13 | von: Regina Hartje

Weil wirbt für bessere Integration

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ministerpräsident Stephan Weil fordert bessere Chanchen für die Integration von Muslimen.

Viele Muslime in Deutschland seien derzeit unglücklich. "Sie werden verantwortlich gemacht für Islamismus, sind Opfer islamkritischer Anfeindungen, und man kreidet ihnen die innenpolitische Situation in der Türkei an", sagte Weil der dpa in Hannover. Gerade junge Muslime müssten stattdessen erleben, dass sie in diesem Land eine echte Chance hätten. "Je weniger sie den Eindruck haben, aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Herkunft benachteiligt zu sein, desto größere Chancen haben wir, dass sie sich nicht von unserer Gesellschaft abwenden", so Weil weiter.