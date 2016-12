23.12.2016 10:08 | von: Björn Schönfeld

Weniger Mitarbeiter, mehr Elektromobilität

VW Nutzfahrzeuge in Stöcken will in den nächsten fünf Jahren 1.500 Arbeitsplätze streichen.

Laut Medienberichten haben das Management und der Betriebsrat in Stöcken eine "Vereinbarung für Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit" getroffen. Dafür sollen in der Verwaltung 950 Stellen gestrichen werden und in der Produktion 550 Stellen. Kündigungen solle es keine geben, man wolle die Stellen über Altersteilzeit reduzieren, heißt es. Das Werk in Stöcken solle außerdem ein Vorreiter in der Elektromobilität werden. Auch das könnte in Zukunft Arbeitsplätze kosten.