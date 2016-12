08.12.2016 17:46 | von: Ben Kendal

Weniger verkaufsoffene Sonntage im nächsten Jahr

Die Gewerkschaft Verdi will im kommenden Jahr die Anzahl an verkaufsoffenen Sonntagen in Hannover verringern.

Die Gewerkschaft Verdi will im kommenden Jahr die Anzahl an verkaufsoffenen Sonntagen in Hannover verringern. Wie die Neue Presse berichtet hat Verdi die Termine am 8. Januar und 2. September nächsten Jahres verworfen. Das ginge aus einem Gespräch der Gewerkschaft mit der Stadt und der City-Gemeinschaft hervor. Die an den Tagen vorgesehenen Veranstaltungen Hannover leuchtet und Hannover bewegt seien laut Verdi kein bedeutsamer Grund, die Geschäfte zu öffnen. Der erste verkaufsoffene Sonntage würde demnach am 4. April zum Scilla-Blütenfest stattfinden. Laut der Stadt wird der Termin am 8. Januar stand jetzt nicht wahrgenommen werden. Eine offizielle Absage seitens liegt jedoch noch nicht vor.