11.01.2017 11:42 | von: Eva Kokinaki

Zeugenaufruf nach Messerstecherei im Hauptbahnhof

Nach der Messerstecherei am Hauptbahnhof Hannover suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach weiteren Zeugen.

Bei der Auseinandersetzung am Sonntag waren zwei Männer verletzt worden. Zwei Tatverdächtige, die zunächst geflüchtet waren, konnten gestellt werden. Bei weiterführenden Ermittlungen wurde auch ein dritter mutmaßlicher Täter gestellt. Zwei der Männer wurden allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt. Nur einer der Tatverdächtigen sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Abend mitteilte, soll sich auch ein 31-Jähriger an der Tat beteiligt haben. Gegen ihn wurde zunächst Haftbefehl erlassen. Sein Aufenthaltsort ist derzeit allerdings unbekannt. Laut Polizeiangaben sollen mehrere Personen die Auseinandersetzung an der Rundestraße beobachtet haben.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555