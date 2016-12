20.12.2016 08:28 | von: Kaspar Weist

Zu viel Nitrat in den Böden

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Grünenfraktion der Region sorgt sich um die Nitratbelastung des Grundwassers in der Region Hannover.

In einer Anfrage an die Regionsverwaltung fragt die Fraktion nach aktuellen Zahlen zur Nitratbelastung. Außerdem will sie wissen, welche Maßnahmen die Regionsverwaltung zur Reduzierung der Werte plant. Damit soll einem weiteren Anstieg der Nitratbelastung im Grundwasser entgegengewirkt werden. Hintergrund ist der zu hohe Wert in Niedersachsen: So liegt die Nitrat-Konzentration auf 60% der Landesfläche über dem gesetzlichen Grenzwert.