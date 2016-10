13.10.2016 14:23 | von: Björn Schönfeld

Zu viele Blaualgen im Schwarzen See?

Der Garbsener Naturschutzbund vermutet eine hohe Blaualgenbelastung im Schwarzen See.

Anfang des Monats waren zwei verendete Schwäne aus dem See in der Tierärztliche Hochschule Hannover untersucht worden. Die diensthabende Tierärztin habe den Verdacht auf eine Blaualgenvergiftung geäußert, so der NABU-Vorsitzende Waldemar Wachtel gegenüber der HAZ. Aus der Region heißt es, der Verdacht sei noch nicht bestätigt. Wachtel hatte sich mit einem Brief an den Garbsener Bürgermeister gewandt, um die Anwohner und Nutzer des Sees zu warnen. Sobald die Ergebnisse der Untersuchung der TiHo vorlägen würde man wenn nötig weitere Schritte einleiten, so garbsens Stadtsprecherin Jutta Grätz.