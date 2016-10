20.10.2016 14:34 | von: Björn Schönfeld

Zwei Bäume und zwei Steine für die Region

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Region Hannover ist um vier Naturdenkmäler reicher.

In ihrer letzten Sitzung der aktuellen Wahlperiode hat die Regionsversammlung zwei Bäume und zwei Findlinge unter Schutz gestellt. Bei den Bäumen handelt es sich um eine etwa 270 Jahre alte Blutbuche im Garten der Henriettenstiftung und eine Stieleiche in Sehnde. Diese war vermutlich mal ein alter Hofbaum, der bereits vor 1700 versetzt wurde. Von nun an soll die Eiche als ortbildprägender Baum geschützt werden. Außer den Bäumen wurden auch zwei Findlinge unter besonderen Schutz gestellt. Einer davon ist der sogenannte "Koloss von Ostermunzel", der mit seinen 27 Tonnen Gewicht inzwischen an einem Fahrradweg auf dem Mühlenberg steht. Der andere, ca. 10 Tonnen schwere Findling steht in Hagen. Beide sind wohl während der Saale-Eiszeit bzw. der Saale-Kaltzeit aus Skandinavien in die Region Hannover gekommen.