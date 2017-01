17.01.2017 11:36 | von: Nadine Sender

Zwei tödliche Verkehrsunfälle bei Ronnenberg

Bei zwei Verkehrsunfällen bei Ronnenberg sind am Abend zwei Menschen ums Leben gekommen.

Dabei geriet ein 86-jähriger aus bislang ungeklärter Ursache am Montagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 47-Jährigen und mit dem Auto eines 29 Jahre alten Mannes verunglückte der 86-jährige Mann und verstarb später im Krankenhaus. Die Frau wurde schwer verletzt. Am Abend starb ein weiterer Mann bei einem Verkehrsunfall ganz in der Nähe. Der 54-Jährige habe wohl aus gesundheitlichen Gründen beim Rückwärtsfahren die Kontrolle über sein Auto verloren und unter anderem einen Zaunpfosten gerammt, erklärte die Polizei. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.