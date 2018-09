14.09.2018 14:30 | von: Eva Kokinaki

1. FC Wunstorf empfängt HSC Hannover

Der erste FC Wunstorf empfängt morgen in der niedersächsischen Oberliga den Aufsteiger und Tabellenzweiten HSC Hannover.

Wunstorf möchte den ersten Saisonsieg einfahren. Nach dem Punktgewinn am letzten Wochenende in Uphusen wolle man Vereinsangaben zufolge nachlegen. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Barne-Arena. Wunstorf befindet sich aktuell auf dem fünfzehnten Tabellenplatz.