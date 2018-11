23.11.2018 15:59 | von: Marisa Dziuk

1 Jahr Groko in Niedersachsen

Gestern hat die neue Niedersächsische Landesregierung ihr einjähriges Bestehen gefeiert.

Für die Minister ein Grund, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Als Erfolg wird die Abschaffung der Kindergartengebühren in Niedersachsen genannt. Herausforderungen für die Zukunft gebe es aber zu genüge. So seien der Fachkräftemangel und die Landflucht Problemfelder, die weiterhin an Lösungen bedürfen. Laut "Hallo Niedersachsen" Umfrage, verlieren die alten Parteien wieder an Wählern. Großer Gewinner sind dagegen die Grünen. Sie zählen 2018 fast drei Mal so viele Stimmen, wie im Jahr zuvor.