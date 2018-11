13.11.2018 16:09 | von: Kai Rapke

1. Lichtkunstfestival startet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Morgen startet in Hannover das Lichtkunstfestival "Hannover leuchtet".

An mehreren Plätzen Hannovers werden verschiedenen Lichtinstallationen befestigt. Diese laden unter anderem am Kröpke, dem Opernhaus und der Marktkirche zum besichtigen ein. Ein Laserfaden verbindet die verschiedenen Punkte und dient als Wegweise für Interessierte. Das Festival ist nicht nur das bisher erste in der Landeshauptstadt, sondern auch das einzige deutschlandweit. Alle Lichtkunstinstallationen können bis kommenden Sonntag in der Stadt besucht werden.