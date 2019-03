21.03.2019 06:11 | von: Kaspar Weist

100 Gründe gegen Rassismus: Kundgebung am Kröpke

Kategorie aktuelle Nachrichten

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus hält die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, am Mittag eine Kundgebung auf dem Kröpcke ab.

Gemeinsam mit dem Jugendwerk will der Regionsverband der AWO ab 12:00 Uhr ein Zeichen setzen: Passend zum 100-jährigen Jubiläum des Verbandes werden 100 Gründe gegen den Rassismus gezeigt. Es sei wichtig, rechten Parolen entgegenzutreten, so Burkhard Teuber, Geschäftsführer der AWO Region Hannover. Auch die Gewerkschaft IG Metall macht sich heute gegen Rassismus stark: Im Rahmen der Kampagne "Respekt - kein Platz für Rassismus" will sie mit verschiedenen Aktionen in Betrieben der Region Haltung zeigen.