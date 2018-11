19.11.2018 10:35 | von: Marisa Dziuk

100 Millionen für niedersächsischen Sportstätten

Die Landesregierung stellt für die Sanierung von niedersächsischen Sportstätten von 2019 bis 2022 rund 100 Milionen Euro Fördergelder zur Verfügung.

Das hat SPD-Innenminister Boris Pistorius am Wochenende bekannt gegeben. 80 Prozent der Gesamtsumme sollen an die Kommunen gehen, die niedersächsischen Vereine erhalten 20 Prozent. Saniert werden Turnhallen, Schwimmhallen und Sportplätze. Die entsprechende Förderrichtlinie soll nach Angaben der SPD-Fraktion Anfang 2019 in Kraft treten.