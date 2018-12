06.12.2018 08:15 | von: Marisa Dziuk

14 Jahre Haft für Todschlag an Anna-Lena

Im Fall der getöteten 16-Jährigen Anna-Lena aus Barsinghausen ist gestern das Urteil gesprochen worden.

Ronald C. Ist wegen Todschlags zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll die 16-Jährige am 17. Juni am Bahnhof von Barsinghausen getroffen und sie zunächst auf ihrem Heimweg begleitet haben. Ohne erkennbaren Anlass soll er die Jugendliche niedergeschlagen und durch Tritte und Schläge mit einem Ast getötet haben. Die Leiche des Mädchens wurde am nächsten Tag vor der Adolf-Grimme-Grundschule entdeckt.