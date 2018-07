24.07.2018 07:01 | von: Frederick Dumke

15.000 Quadratmeter Ökostrom

Kategorie aktuelle Nachrichten

„Ökostrom in Bürgerhand!“ - das ist das Motto der Kampagne, die Bürgern die Möglichkeit bietet, sich als Eigentümer an Solar- und Windkraftanlagen zu beteiligen.

Zwei Jahre nach der Gründung, ziehen die Initiatoren jetzt Bilanz. Es sind stolze Zahlen, die die Genossenschaft NaturEnergie Region Hannover vorzuweisen hat. So betreibt die Genossenschaft 18 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtgröße von 15.000 Quadratmetern. Insgesamt konnten mittlerweile 480 verkaufte Anteile verzeichnet werden. 185 Personen haben zudem bei Ausschreibungen der Bundesnetzagentur den Zuschlag zum Bau von großen Windkraftanlagen bekommen. Für sieben Windkraftanlagen in der Gemeinde Uetze liegen bereits Baugenehmigungen vor. Alleine diese Anlagen werden genügend Strom für circa 25.000 Menschen erzeugen. Alle Bewohner der Gemeinde Uetze, aber auch der ganzen Region Hannover können sich mit Darlehen ab 250 Euro an den Anlagen beteiligen.