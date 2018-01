23.01.2018 10:42 | von: Björn Schönfeld

17-Jähriger sticht auf seinen Stiefvater ein

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das Familiendrama ereignete sich in der lindener Stärkestraße.

Weil er versucht haben soll, seinen Stiefvater zu erstechen, hat die Polizei am Montagabend einen 17-Jährigen Lindener festgenommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die beiden Männer in der Wohnung der Familie in der Stärkestraße in Streit geraten, woraufhin der Jugendliche dem älteren Mann mehrere Stichverletzungen zugefügt haben soll. Rettungskräfte mussten den lebensgefährlich verletzten Mann vor Ort versorgen – sein Stiefsohn war zunächst aus der Wohnung geflüchtet. Später stellte sich der 17-Jähre in Begleitung eines Anwalts der Polizei.