16.08.2018 12:44 | von: Arne Böwig

19-jähriger für sexuellen Missbrauch verurteilt

Das Landgericht Hannover hat den 19-jährigen heute zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und neun Monaten veurteilt.

Das Landgericht Hannover hat einen ehemaligen Praktikanten einer Kindertagesstätte wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Mehreren Medienberichten zufolge hatte der 19-Jährige ein Geständnis abgelegt. Damit wurden den Opfern ihre Aussagen erspart. Der Mann hatte sich in mehreren Fällen an Kindern in einer Kita in Wunstorf-Bokeloh vergangen.