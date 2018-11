01.11.2018 15:21 | von: Kai Rapke

19-Jähriger zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt

Der 19-Jährige Lennard H. wurde wegen versuchten Mordes zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Er stand die letzten zwei Wochen vor dem Landgericht Hannover, da er seiner gleichaltrigen Arbeitskollegin aufgelauert und mit einem Auto überfahren hatte. Die Richterin begründet das Urteil mit der besonderen Schwere der Tat. So flüchtete der Angeklagte vom Tatort, anstatt der verletzten Frau zu helfen. Der Standpunkt der Verteidigung, Lennart H. habe seiner Kollegin ledeglich einen Denkzettel verpassen wollen, stimmte die Richterin nicht zu. Der Angeklagte habe den Tod eines Menschen billigend in Kauf genommen. Die Verteidigung kündigte an in Revision zu gehen.