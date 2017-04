19.04.2017 11:00 | von: Kaspar Weist

23-Jähriger in Kleefeld erstochen

In Hannover Kleefeld ist am Dienstagabend ein 23 Jahre alter Mann erstochen worden.

Nach Angaben der Ermittler kam es gegen 20:00 Uhr in einer Grünanlage an der Helstorfer Straße zwischen dem Opfer und einem weiteren Mann zu einer Auseinandersetzung. Während des Streits habe dieser ein Messer gezogen und auf den 23-Jährigen eingestochen. Bemerkt wurde die Situation von einem Fahrradfahrer, der die Rettungskräfte alarmierte. Das Opfer wurde in eine Klinik gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Tatverdächtigen noch am Abend in einer Wohnung in Kleefeld festnehmen.