31.08.2018 10:30 | von: Kaspar Weist

23-Jähriger unter anderem wegen versuchtem Totschlag vor dem Landgericht Hannover

Nach einer Auseinandersetzung um den Verkauf von Marihuana hat vor dem Landgericht Hannover heute der Prozess gegen einen 23-jährigen Mann begonnen.

Ihm wird unter anderem versuchter Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Dem Streit vorangegangen war der Verkauf von 500 Gramm Marihuana an den Geschädigten. Nachdem es wegen der Bezahlung zu Auseinandersetzungen gekommen sein soll, habe sich der Angeklagte mit dem Käufer am 10. März erneut an der Haltestelle Garbsen getroffen. Dort soll er gemeinsam mit einem Unbekannten auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Schließlich habe er ein Messer gezogen und auf das Opfer an mehreren Stellen eingestochen.