11.01.2019 12:30 | von: Svenja Estner

24 Hannoveraner gewinnen über 100.000 Euro beim Lotto

Kategorie aktuelle Nachrichten

Von insgesamt 118 Beträgen über 100.000 Euro wanderten 24 in die Taschen von Hannoveranern.

In Niedersachsen sind insgesamt 22 Tippspieler dank ihrer richtigen Kreuze zu Lotto-Millionären geworden. Beim Eurojackpot waren es 11 Personen. Die Lottogesellschaft nennt als Grund für die vielen Gewinner im Eurojackpot, eine besonders hohe Summe im Gewinntopf über einen langen Zeitraum hinweg. Alles was über das Maximum von 90 Millionen Euro hinaus gehe, wandere in die nächst niedrigere Gewinnklasse. Dort wäre dann die Chance zu gewinnen höher.