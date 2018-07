27.07.2018 17:56 | von: Arne Böwig

250.000 Euro Schaden bei Dachterrassenbrand

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bei einem Grill-Unfall in Waldhausen entstand ein Sachschaden von 250.000 Euro.

Laut Polizeibericht hat der Grill-Unfall in Waldhausen rund 250.000 Euro Sachschaden verursacht, Verletzte gab es jedoch nicht. Auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses an der Güntherstraße ist ein Feuer ausgebrochen, als der 62-jährige Eigentümer der Wohnung eine neue Gasflasche an seinen Grill anschloss. Nachdem seine eigenen Löschversuche fehlschlugen, alarmierte er die Feuerwehr, die nach mehrstündigen Löscharbeiten das Feuer löschen konnte. Die Brandursache wird in einem technischen Defekt des Grills und der Zuleitung der Gasflasche vermutet.