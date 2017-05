12.05.2017 07:57 | von: Björn Schönfeld

3 Verkehrstote auf den Straßen der Region

Bei schweren Verkehrsunfällen sind am Donnerstag in der Region Hannover 3 Menschen ums Leben gekommen.

Auf der A7 kollidierte am Mittag ein Mercedes Vito mit einem Mazda. Dieser überschlug sich und prallte gegen einen Sattelzug. Der Fahrer des Mazda starb noch an der Unfallstelle, die Beifahrerin erlag ihren Verletzungen später in einer Klinik. Laut Polizei war die Fahrerin des Mercedes zu spät auf den stockenden Verkehr aufmerksam geworden. Auf der L401 zwischen Egestorf und Langreder geriet am Abend ein Motorradfahrer aus bisher ungeklärten Ursachen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem PKW. Der Fahrer des Motorrads konnte nicht reanimiert werden.