19.03.2019 11:30 | von: Eva Kokinaki

30-Jähriger bei Verkehrsunfall in List schwer verletzt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Montagabend ist in der List ein 81-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Laut Polizeiangaben wollte der Mann die Ferdinand-Wallbrecht-Straße, in Höhe Edenstraße, überqueren. Er bemerkte zu spät, dass sich von links ein Auto näherte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 30-Jährige schwer verletzt wurde. Der noch unbekannte Autofahrer flüchtete daraufhin vom Unfallort. Bei dem beteiligten Auto habe es sich um einen grünen Smart gehandelt, so die Polizei. Dieser wurde wenig später an der Gretchenstraße entdeckt. Ob der Halter auch der flüchtige Autofahrer ist, sei bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere dazu machen können, wer den Smart fuhr, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden.