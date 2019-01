17.01.2019 16:04 | von: Arne Böwig

30 Millionen Euro Förderung für Hannovers Nahverkehr

Der öffentliche Personen-Nahverkehr in Hannover wird mit 30 Millionen Euro gefördert. Das Geld soll laut Medienberichten unter anderem in das Stadtbahn-Netz fließen.

Durch die Förderung sollen mehrere Haltestellen in Zukunft barrierefrei gestaltet werden. Des Weiteren werde das Geld in Hannover in 29 neue Elektrobusse investiert. Das Ziel: bis 2023 soll die gesamte Busflotte der ÜSTRA elektrisch unterwegs sein. Laut Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann sollen Menschen in Zukunft vom Auto auf den Nahverkehr umsteigen können. Auch andere niedersächsische Gemeinden erhalten eine Finanzspritze. Insgesamt 96,6 Millionen Euro steckt das Land in den Nahverkehr. Das sind 21 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.